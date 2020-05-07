新冠肺炎疫情造成資本市場波動，反而造成定期定額投資人及金額「暴增」。金管會7日公布，今年3月底定期定額投資基金人數達76萬2,082人，比去年底增加近3.6萬人，增幅4.9％，而單月扣款金額高達93.34億元，比去年底一個月增加16.91億元，增幅高達22％。

證期局副局長蔡麗玲分析定期定額人數及金額大幅增加有二大原因，一是基金投資人對定期定額投資方式已有一定認識，即可小額投入、聚沙成塔，享受最後獲利效果；二是今年首季資本市場波動大，若投資採分批、分時投入，投資價格不同，可分散投資風險。

據金管會統計，在投信直銷部分，今年3月底定期定額的投資人數有48萬1,180人，單月扣款金額達43.45億元，比去年底增加19,684人，單月增加扣款金額達8.18億元；若看2019年第一季投信直銷部分定期定額投資人，只增加4,721人，單月扣款僅增加1.37億元，代表今年首季定期定額投資人的確是較大幅度增加。

另外在銀行與券商通路，到今年3月底定期定額投資人亦有28萬902人，單月扣款49.89億元，也是比去年底增加15,973人，單月增加扣款8.73億元；不過銀行部分亦含有定期但不定額的投資人，即可能每月扣款，但扣款金額有時會加碼。

等於投信及銀行、券商通路合計，定期定額投資人數首季就增加35,657人，單月扣款金額增加16.91億元。

證期局也強調，新冠肺炎疫情影響全球金融市場，投資人若用定期定額投資基金的方式，來建置長期投資核心配置，可以分散買進時點，持續投資，長期下來可分散市場波動風險，不受短期景氣循環影響，且兼顧收益。

(工商 )