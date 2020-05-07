嘉義市長黃敏惠（左三 ）參觀樂齡健康訓練場的長輩實做的采菲場詩經園圃。（廖素慧攝）

嘉義市政府衛生局樂齡健康訓練場的長輩做體能活動。（廖素慧攝）

嘉義市政府衛生局樂齡健康訓練場有物理治療師輔導長輩加強反應力、腳力平衡、手腳靈活、手腕訓練、障礙訓練等體能，很受歡迎，7日市長黃敏惠探訪長輩，送康乃馨及卡片祝福大家母親節快樂！

黃敏惠說，為讓樂齡健康訓練場每位長輩都有一個難忘、驚喜的母親節，為每位長輩準備1份專屬禮物，紀錄長輩生命故事的隨身碟，讓兒孫們看到阿公阿嬤運動風姿。

黃敏惠說，樂齡健康訓練場有物理治療師帶領、教導長輩正確健康促進運動，長輩們在物理治療師的陪伴下，也能開心自信的運動，增進體能及活動力，市府團隊規畫將新增4個點，請物理治療師進駐輔助長輩運動。

此外，樂齡健康訓練場增設「詩經園圃」，長輩投票命名為「采菲場」，長輩在這裡種植物，用詩經繪植物圖案與文句連結，讓健康訓練趣味化及藝術化，還規畫「馬術健康休閒活動」，已建置馬場小跑道。

衛生局也提醒民眾，即日起有80場次免費社區C型肝炎篩檢活動，長輩及家人若收到篩檢通知單，可就近在社區篩檢，大家要保護好自己的心肝。

(中時 )