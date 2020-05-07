e-go台灣租車旅遊集團整合飯店、商圈及觀光農業，推「到府接送遊台灣」專案，以高CP值優惠企劃案力拼觀光。（陳淑芬攝）

觀光業冷颼颼，業者整合抗重創！e-go台灣租車旅遊集團整合飯店、商圈及觀光農業，推「到府接送遊台灣」專案。集團總經理徐浩源7日表示，「南客北送」及「北客南送」2天1夜套裝行程，以9人商務車到府接送，原價4500元的行程各流血價2000元及2500元上陣，宣告要挑戰1千車次業績，開創旅遊量讓員工有工作。

e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源指出，集團經營雙層巴士及機場小巴等總營業額高達7億元，而今年2至5月的營業額僅去年同期的22％，觀光業苦不堪言，紛紛裁員、放無薪假，今年母親節前夕，讓他思及小時家境不好，母親再苦也要讓孩子過好日子的毅力，他決定要帶台灣觀光產業一起衝，讓今年母親節過得更有意義。

疫情當前，徐浩源強調，「安全」是最重要考量，專案派出9人座福斯及賓士等商務車輛，每天消毒清潔，親友組團，大幅降低旅遊風險，6至8人報團即可成行，「南客北送」及「北客南送」套裝價都已包含飯店、早餐、雙層觀光巴士、貓纜費用及四大商圈折扣本，業者不計成本，以高CP值優惠企劃案力拼觀光。

「南客北送」第一天到台北搭乘貓纜到指南宮、乘坐雙層觀光巴士暢遊四大商圈、住宿洛碁飯店；第二天前往新竹，暢遊仙草博物館、北埔老街慈天宮、天主堂窯烤麵包、十二寮休閒農場及十二寮大埤步道等地，每人費用2000元，彰化至嘉義發車每人加200元；台南至屏東發車加400元。

「北客南送」由北部發車，前往苗栗卓蘭與台中東勢採果，騎乘東豐自行車道、欣賞高美濕地夕陽，晚上逛逢甲夜市，入住台中新幹線飯店；第二天到南庄老街、峨眉湖大佛風景區、十二寮大埤桐花步道、十二寮休閒農場及峨眉鄉農會等地，每人費用2500元。

(中時 )