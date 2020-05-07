手機品牌OPPO近來積極拓展事業版圖，真無線藍牙耳機產品自OPPO Enco Free推出以來便廣受好評，旗下第二款真無線藍牙耳機OPPO Enco W31也於4月上市。為提供消費者更多選擇，OPPO趁母親節檔期再推出百搭黑色款Enco W31以及多項購機優惠，邀請O粉與媽咪們一起歡度母親節！

伴隨著一年一度母親節到來，OPPO也針對OPPO Enco W31與多款手機產品推出優惠。凡5月7日起至5月8日止於OPPO網路商店購買OPPO Enco W31任一顏色，即可現享NT$150折扣優惠。此外，為提供更便利的購物體驗，OPPO也提供新的商品取貨方式，即日起在OPPO網路商店下訂後，可再選擇至對消費者最近和方便的OPPO體驗店取貨，還可享限量OPPO體驗店購物金NT$200！

母親節好康還不只如此，5月8日至5月12日止於OPPO網路商店及各大網路購物平台(PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物網、蝦皮商城)推出OPPO Reno 10倍變焦8GB版福利機現省NT$9,990，只要NT$15,000就能帶回家。另外，即日起至5月31日止在OPPO全台體驗店購買OPPO全系列任一機型，除贈送精美禮品外，可參加多重驚喜好禮加碼抽，有機會帶走Honeywell 個人用空氣清淨機3(市價NT$5,990)等多項贈品，數量有限送完為止！更多詳細活動資訊歡迎Line搜尋 @OPPO Taiwan加入OPPO Line官方帳號，或關注OPPO網路商店與OPPO官方粉絲團。

(科技)