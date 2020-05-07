貝殼研究院6日公布的數據顯示，大陸18個城市「五一」期間中古屋日度成交量較去年同期增長60％左右，其中，14個城市中古屋成交量較去年同期增長，增幅最大的為北京。

《中新社》報導，貝殼研究院分析，大陸多地中古屋交易量明顯增長的原因有二方面：第一，疫情推遲了需求釋放的節奏，4月重點18城市鏈家成交量較去年同期增長40％以上，傳統三四月「小陽春」延遲到四五月；第二，今年大陸「五一」假期有五天，為購房者提供了時間上的便利。

中原地產研究中心統計數據印證了這個趨勢。今年大陸「五一」假期前四天，北京合計網簽住宅805套；去年同期北京房市合計簽約376套，而深圳和廣州「五一」期間的房屋成交量也超過了去年同期。

中原地產首席分析師張大偉表示，大陸「五一」小長假期間，多地房市網簽數據上行，不少城市簽約量上漲10％到20％，就說明了年初因為疫情影響而延遲的需求正在恢復入市。

(旺報 )