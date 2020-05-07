中鋼公司及聯鋼營造公司攜手小港醫院共同興建「檢疫觀察區」組合屋，7日舉行啟用典禮。（小港醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

中鋼公司及聯鋼營造公司攜手小港醫院共同興建「檢疫觀察區」組合屋，7日舉行啟用典禮。（小港醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

國內新冠肺炎情勢趨緩，但仍有採檢需求，中鋼公司及聯鋼營造公司攜手小港醫院共同興建「檢疫觀察區」組合屋，7 日舉行啟動儀式，使採檢相關醫護人員、受檢民眾能更為安全，提升整體防疫規格。

中鋼公司、聯鋼營造公司分別發揮材料及建築專業，在疫情期間送暖。小港醫院指出，12天內籌建完成組合屋，設置救護站、採檢專區、等待區、庫存區，並配有獨立空調系統、感應式洗手台等設施。

小港醫院指出，組合屋採取分流制度，受檢民眾依照標誌走單一通道，以避免交叉感染，保障民眾就醫安全，若有新冠肺炎疑似患者，可在組合屋進行快速診斷、檢查，區別感染風險級別，並對應出需進行處置及治療。

小港醫院院長郭昭宏提到，小港醫院針對「邊境管制」、「社區防疫」、「醫療系統保全」打造完善三道防疫網絡，肩負提供南高雄居民醫療服務及高雄市各項防疫重要工作，感謝中鋼及聯鋼營造捐贈，在院外即可完成篩檢。

中鋼董事長翁朝棟表示，很榮幸能參與此次超前部署行動，讓醫護人員在安全環境下，守護醫院第一道防線，降低院內感染風險，讓中鋼集團為防疫工作略盡棉薄之力，共同承擔企業社會責任。

(中時 )