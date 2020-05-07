世界衛生組織（WHO）週三告訴法新社，已宣布康復的新冠病毒患者，後來又被測試為該病毒陽性，並非是復發，或是再感染，應該是身體仍在排出死亡的肺部細胞所致。

科學警報(Science Alert)報導，新冠病毒相當難纏，最令各界頭痛的問題是康復者的「復陽性」問題，韓國衛生官員在4月份報告100多例類似現象，隨後同樣的報導也在各國傳出，這引起了人們的關注，即康復的患者可能會被再次感染，或者成為持續帶原者。

現在傳出較好的消息，世衛組織研究人員表示：「根據我們目前所知道的，康復者的復陽性，是恢復階段的一部分，這些患者正在從肺部排出殘留的物質，不是真的又遭感染或是帶原。」

研究表明，感染了新的冠狀病毒的人，在感染或症狀發作後約一周後，人體就會開始積累抗體，一切順利的話，就會逐步擊退病毒，直到康復。

然而，目前尚不清楚人體是否能系統地建立起足夠的免疫力，來抵禦病毒的新攻擊，我們也不知道獲得抗體後的免疫，能持續多長時間。

世界衛生組織傳染病流行病學家瑪麗亞·範·科霍夫（Maria Van Kerhove）認為，康復者所出現的復陽性，是肺部癒合的過程。她說：「隨著肺部的癒合，肺部的某些部分會出現死細胞，這些死細胞會帶有呈陽性的病毒碎片，這些是死掉的病毒，不具傳染性，因此這個過程，實際上是走向完全恢復過程的一部分。」

但是，我們仍不知新冠病毒康復者，是否有終生免疫力，事實上，每一種病毒疾病情況都不同，感染麻疹病毒的人，可以終生免疫，這是我們都樂見的；但是SARS冠狀病毒的康復者，免疫力就只有持續數月至數年，而流行感冒就更糟，康復後的免疫時間大概只有幾星期。

(中時電子報)