為提供球迷更美好的進場體驗，富邦悍將2020球季將與國內擁有美食殿堂盛名的台北喜來登大飯店合作，針對新莊棒球場滿悍席、包廂餐點及餐飲櫃位，提供豐盛餐點與專業服務，搶先進場的球迷不只能親眼觀賽，還能享用五星料理。

率先於限額入場時期推出的個人餐點，集結台、日、港、泰、美不同風味餐點，提供球迷「日式綜合壽司($150)」、「酒香麻油雞飯($150)」、「港式海鮮炒伊麵($150)」、「泰式打拋豬肉飯($180)」及「主廚雞肉沙拉($120)」五種美味選擇。星級美味加上悍將球員專屬特製封條，只在悍將新莊主場限量提供！

富邦悍將與台北喜來登大飯店合作推出的「滿悍席四人珍饗餐」，由新鮮爽脆的「主廚雞肉沙拉」與佐迷人松露醬帶皮馬鈴薯領軍的「松露薯條綜合炸物拼盤」擔任開路先鋒，隨著精彩球賽的開局全面觸動你的味蕾，是最趁職的雙重開胃菜；海苔、豆皮、花壽司連續三棒串連而成的「日式綜合壽司」，晶瑩剔透的醋飯完美融匯蝦卵、蟹肉、玉子燒等多重配料，加上義式風味的「吮指香料手扒全雞」，重砲攻勢一舉在你的胃袋中攻城掠地，是絕對讓你無法忽視的美味中心棒次；濃郁香醇且料多味美的「海鮮巧達濃湯」，以及五星料理的絕佳應援夥伴百事可樂，為精彩球賽及美食饗宴一同畫下令你回味無窮的句點。

台北喜來登大飯店進駐新莊棒球場餐飲櫃位，提供豐富餐點選擇。（富邦悍將提供）

輕鬆享用無負擔的「滿悍席單/雙人套餐」，餐點包含香氣四溢的「松露薯條/椒麻雞翅拼盤」、鮮嫩多汁又Q彈美味的「青醬雞排義大利麵」及爽口的百事可樂，以連續三道正中紅心直球料理，三振每一張挑剔的嘴。台北喜來登另於新莊棒球場提供琳瑯滿目的外賣餐點櫃位，提供獨有的南洋辛香「泰式打拋豬肉飯」、集結Q彈干貝、花枝、鮮蝦的「港式海鮮炒伊麵」等美味平價餐點，更是你下班解饑、假日嘗鮮的最佳選擇

五星級飯店首度進駐新莊棒球場，除菜色全面升級外，滿悍席桌面也將改採喜來登全新典雅藕灰圖騰布置，5/8(五)起歡迎球迷進場體驗五星級飯店餐點與精彩球賽，一起為富邦悍將加油！期待未來在全台人民共同防疫下，能夠早日開放所有球迷進場，並享受富邦悍將與台北喜來登大飯店所提供之專業服務！

(中時 )