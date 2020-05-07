美國總統川普積極重啟市場經濟，抵銷慘不忍睹的就業數據，帶動美股一路驚驚漲，周三（6日）收在 23664點。有專家認為，美股這波反彈是「『投資人害怕錯失行情』扮演了關鍵角色」，但這並不是好兆頭。

美股3月下旬慘崩至18213點谷底後，隨即展開大反彈，4月的標普500及道瓊指數都創下1987 年1月以來，單月最佳的表現。

NBC報導，摩根士丹利全球平衡風險控制主管Andrew Harmstone 表示，美股此次反彈是由「害怕錯過行情」和「貪婪心態」在市場中扮演要角。他分析，可見投資人否認全球經濟受到嚴重傷害，甚至認為，事件很快會結束，或者回復到疫情之前的狀態。

各國逐步放寬防疫封鎖措施，並陸續復工重啟經濟，為投資人帶來樂觀情緒。但Harmstone警告，真正致命的損害將在下階段浮現，除了「實際破產」，還有公司遭降評，到時市場可能會做出反應。

Harmstone認為，投資人採取防禦性策略，的確會流失反彈優勢，但因市場波動劇烈，即使是防守操作，也可能有不錯的獲利。他最後提醒，若反彈結束，投資人留意可能面臨更大的下跌風險。

(中時電子報)