日本女星天豆琴美4月確診新冠肺炎，她也自曝一開始因為症狀輕微，又覺得自己年輕拒絕服藥；染疫2天後病情惡化，更出現意識不清的情形，才馬上遵循醫師指示接受治療，才漸漸康復。

天豆琴美儘管在疫情嚴重的狀況下，仍賣力工作，出席各種公開活動演出，豈料3月工作時不幸因群聚染上新冠肺炎，只好就醫診治，住院後醫師表示要使用藥物法匹拉韋控制病情，有孕婦服用會導致胎兒畸形的副作用；雖然天豆琴美沒有懷孕，但她堅持自己才27歲，年輕之外症狀也不嚴重，拒絕吃法匹拉韋，醫師只好改用其他藥物。

沒想到2天後天豆琴美病情惡化，咳嗽不止還有胸悶痛，更出現意識模糊的狀況，嚇得她趕緊遵循醫師一開始的指示，乖乖服用法匹拉韋；所幸在每天吃藥後開始好轉，確診後21天康復出院。天豆琴美自覺一開始不聽從醫師的話很不應該，決定公開療程，呼籲大眾該重視新冠肺炎的嚴重性，配合政府和醫師。

(中時電子報)