近年來氣炸鍋料理因可減少油脂攝取，廣受民眾青睞，畢業自元培醫事科技大學的廚師陳秉文，因擔任多家餐館顧問，使用氣炸鍋烹調食材，進而研發多種美味料理做法，整理成冊與喜愛美食的民眾分享。由於陳秉文外型帥氣激似新竹市長林智堅，多年來累積不少媽媽粉絲，甚至還帶著女兒來追星。

陳秉文多年前首度接觸氣炸鍋，發現烹調原理類似專業的蒸烤箱，但專業蒸烤箱要價30萬元，小型家電氣炸鍋相比之下較便宜又方便攜帶，讓當時擔任多家餐館顧問的陳秉文帶著一台機器征戰全台。

由於氣炸鍋料理烹調方便，陳秉文在25歲時即出版第一本料理食譜，市場上反應不錯，又陸續出版多本氣炸鍋食譜，累積不少媽媽粉絲，常追著陳秉文的公開行程表達支持，甚至還帶著女兒一起來追星。

母校元培醫事科技大學餐飲管理系看中校友陳秉文在業界的實力，近期邀請他返校指導學弟妹料理，透過選用新竹在地的食材，轉化為一道道色香味俱全的佳肴，更攜手母校共同推廣校園綠色餐廳計畫。

餐飲管理系教師徐珠璽建議使用氣炸鍋時，除了要注意溫度外，也要搭配使用抽油煙機，避免吸入過多加熱油煙廢氣。食材體積以不超過鍋具空間的三分之一或一半為宜，調理的溫度控制在160℃內，若調理的食物是澱粉類，盡量不要超過150℃，避免食物焦化，產生有害物質。此外氣炸鍋使用後，清洗乾淨，因殘留在底部的油脂或食物殘渣，經反覆高溫烹煮，仍會產生致癌物。

(中時 )