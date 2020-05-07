韓國瑜陣營認為罷韓連署偷跑，聲請停止執行但遭駁回，韓陣營火速提起抗告，最高行政法院認為，韓陣營若認為權利受損要聲請停止執行，應針對4月17日罷免案成立的公告，不能單獨對程序行為提起行政爭訟，故裁定駁回確定。

裁定指出，行政機關作成終局實體決定前，各種行政程序行為或決定，因欠缺完整效力，當事人或利害關係人不得單獨對其提起行政爭訟，應與終局決定一併聲明不服，以避免行政程序因程序行為爭訟而延誤，或因同一處分同時有程序行為、終局決定兩件訴訟併行，導致結果歧異。

依照選罷法，中選會查對罷免案連署書，確定符合規定人數，函告提議領銜人領取連署名冊，只是進入下一階段連署，提議領銜人遵其提出後，仍得再查對是否符合規定人數，才作成罷免案成立與否的宣告。

因此，中選會函文通知領取第二階段連署名冊格式，只是程序行為，韓陣營對此聲請停止執行，即與行政訴訟法規定要件不合；韓陣營如認為罷免程序有瑕疵，要請求暫時權利保護，應針對中選會4月17日罷免案成立在案的宣告，故認定抗告無理由，裁定駁回。

(中時 )