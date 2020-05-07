2009年11月10號，日本一名惡名昭彰、治安史上懸賞獎金最高的通緝犯市橋達也被逮捕，他犯下強姦殺人案後逃亡了2年7個月，躲遍日本23個縣市，警方動員超過10萬警力追捕，遭全國通緝的市橋達也，甚至自己動手整形，他被逮捕那天露出的樣貌，竟然吸引女粉絲瘋狂崇拜。

當年22歲、來自英國的安妮（Lindsay Ann Hawker），因為喜愛日本文化，大學畢業後便遠赴日本教英文，深邃五官、一頭迷人長髮與笑容，深具個人魅力，2007年3月，市橋達也主動跟安妮搭訕，提出一堂課3500日幣（約台幣930元）請安妮當家教，每周在咖啡店授課，25日那天，市橋達也以沒帶學費為由，要安妮跟他回家拿錢。

到家後市橋達也突然抱住安妮，對方反抗就被毒打、手腳也被綑綁，最後安妮遭市橋達也強暴得逞，他將安妮關在浴室，但對方敲打浴缸求救，怕引起鄰居注意的市橋達也，竟殘忍殺害安妮，隔天買一個大浴盆，將裸體安妮扔進去，上面填滿泥土並種花，但沒多久警方就找到市橋達也，但他從防火梯溜走，開始他的逃亡生活。

市橋達也從垃圾場撿拾衣物，在便利商店購買縫紉包，躲在醫院廁所替自己整形，用針貫穿鼻子縮減鼻翼、剪刀剪下一片嘴唇、美工刀割痣，之後到處打零工賺錢，拿到錢就到整形醫院繼續動刀，2年多來跑遍日本，最後警方透過骨骼比對，終於將他逮捕，市橋達也被羈押途中的照片，孤獨、滄桑的外表，竟吸引一票粉絲，甚至被封他「市橋大師」，還說他看起來很善良。

市橋達也被捕時的樣貌吸引一票粉絲(圖/中時資料庫)

市橋達也以殺人罪、強姦致死罪、屍體遺棄罪等三條罪名被起訴，判處無期徒刑，他在收押期間將自己整形的過程、以及安妮如何在夢裡折磨他，精彩文筆加上驚悚的經歷，《被捕前空白的2年零7個月實錄》這本書半年就賺了1千萬日幣。

(中時電子報)