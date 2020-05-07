五月是感恩的季節，智慧手機廠vivo特別推出一系列優惠活動，凡至momo購物網買vivo NEX 3並加辦台灣大哥大門號，可享眾多好禮和mo幣回饋，總價值最高超過2萬元；買指定手機並至vivo官網登錄，還有機會將韓國知名品牌、市價18,900元WINIX TOWER QS空氣清淨機帶回家。

日前有網站針對「十種媽媽不說但最想要的母親節禮物」進行調查，發現智慧型手機再度榮登前三名寶座，為了讓消費者精打細算送禮送到心坎裡，vivo特別在五月推出多項好康，即日起至5/18於momo購物網買vivo NEX 3，除可現折2,000元外，加辦台灣大哥大門號最高可享18,000 mo幣回饋(1mo幣等同現金1元，可於momo購物網折抵無上限)，再加送Yeelight智慧情境彩光燈泡、Google Nest Mini智慧音箱和MyMusic線上音樂三個月、myVideo行動影音一個月等好禮，總價值最高達20,482元，挑戰市場最優惠；5/31前購買NEX3、V17 Pro、Y19、Y12指定機型，並至官網活動網頁完成資料登錄，還可抽WINIX TOWER QS空氣清淨機，每組序號限一次抽獎機會，共計抽3名。

WINIX TOWER QS可有效抑制99.9%有害細菌與病毒。(vivo提供／黃慧雯台北傳真)

此外，凡購買vivo手機還可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內免費更換兩次原廠殼和保護貼」、「終身免費手機健檢」等業界最強貼心保障；若消費者想更換原廠保護殼與保護貼，又不便親臨服務中心時，也可撥打vivo服務專線0800-092-180或將相關資料(姓名、電話、收件地址、手機型號、IMEI)寄至vivo服務信箱([email protected] )，服務中心受理後將以郵寄方式寄出，省去出門麻煩。

(科技)