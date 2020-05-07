夏天來臨，母親節又快到了，近來台灣疫情相對穩定，民眾也比較放心外出走走！位在台北八德商圈的三創生活於1樓十二立方邀請【FANFANS粉粉】主題快閃店製作團隊共同企劃了「未來STYLE」推出一系列活動，包含初音未來@FANFANS CAFÉ快閃主題餐廳與限定商店、「室外音樂派對Vocaland」、「COS-DAY」、「未來STYLE繪師簽名會」、「piapro祭壇-MIKU STYLE IN TAIWAN 2020」、「piapro wall-紀念簽名牆」、芬蘭國寶「嚕嚕米75週年快閃店」、「日常好事.手作乾燥花」、「Mosina Workshop手作飾品皮件」共同設立「日常療癒市集」，並與6F櫃位-哈玩具合作共同邀請台灣藝術家舉辦「哈文創愛台灣-藝術家商品特展」。

初音特製甜點。（圖取自三創生活官網）

初音未來@FANFANS CAFÉ快閃主題餐廳：此次是以piapro系列角色為主題所精心準備的五款主餐、精緻甜點與特調飲品，主餐與甜點皆附有piapro系列的角色裝飾插卡，特調飲品則會有精心設計的piapro角色裝飾吸管套與12款紙杯墊。選擇外帶則提供甜點、特調飲品。

必逛的主題快閃店商品，則推出了GOOD SMILE COMPANY的6款初音未來相關商品的限量販售，還有全新設計的初音未來絨毛玩偶，限時限量首賣。5月22日邀請了繪製「未來STYLE」主題的繪師－CloBA幸運屋、風船猫(Fusenneko)兩位老師到現場與粉絲們簽名互動。

初音未來特色商品。（圖取自三創生活官網）

室外音樂派對－「Vocaland」：由【FANFANS粉粉】邀請了兩位DJ-「JEFF HAZAMA」與「DiagonalT」(他卡)，以及歌手「Karei&ooo」(可蕾)，三位表演者皆長期活躍於在動漫界的活動演出。。COS-DAY！/05/16(六)、05/30(六)喜歡piapro系列的粉絲不可錯過，只要於活動當日COS piapro系列的6位角色相關裝扮，即可獲得餐點優惠折扣！

piapro wall-紀念簽名牆：經典的piapro簽名牆就在三創生活園區1F十二立方提供所有piapro粉絲與民眾們自由簽名留念！現場另外精心安排了能夠與MIKU合照的紀念拍照點，歡迎各位粉絲們前來合影打卡！

嚕嚕米超大型扭蛋屋。（圖取自三創生活官網）

嚕嚕米75週年快閃店：嚕嚕米歡慶75週年生日於全球各地舉辦多項紀念活動，這次也進駐三創生活1F 十二立方成立快閃店，與粉絲們一起歡慶75歲的生日，這次特別準備了多項75週年限定商品。另受歡迎的嚕嚕米大型扭蛋屋，此次提供了三創生活獨家的限定款精美大獎，現場還有新版拍貼機及各式小扭蛋。

母親節花束。（圖取自三創生活官網）

日常療癒市集-珍愛微笑月：母親節最後倒數中，還沒有想到要送什麼禮物嗎?快到三創生活的「日常療癒市集」走走逛逛吧!「日常好事.手作乾燥花」準備了一系列寵愛媽媽的禮物，包含康乃馨永生花束、康乃馨玻璃鐘罩、母親節限定擴香瓶、乾燥康乃馨卡片！另外「Mosina Workshop 手作飾品皮件」也在展售了各式的手工皮件，如手作布袋及耳環等。

麻吉貓遊台灣系列扭蛋。（圖取自三創生活官網）

哈文創愛台灣-藝術家商品 特展：哈玩具邀請台灣藝術家包含塗鴉設計師塗BOUNCE、麻吉貓創作者黃志平、酒吞刺蝟藝術家包子推出限量聯名扭蛋公仔及周邊商品：麻吉貓遊台灣系列扭蛋、坐姿麻吉貓超大72cm造型抱枕、棒小兔壹號滑板公仔、棒小兔壹號公仔、酒吞刺蝟-磁鐵開瓶器、酒吞刺蝟 短毛絨抱枕酒釀甜點系列，另還有COSMI公仔與日本景品商品。

雖說台灣疫情已相對穩定，然風險仍在，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)