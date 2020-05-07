台灣新冠肺炎疫情趨緩，飯店業的逐漸感受到人氣回溫，雖然原訂五月的高雄國際觀光旅展取消，但福華大飯店集團改推旗下七間分館將實體旅展才有的超好康限定商品改為線上開賣，限時推出5天，讓消費者在家也能輕鬆搶，另外還推出加碼優惠，換算下來每人不到700元就能入住五星級飯店，讓消費者大呼超值。

福華大飯店集團自即日起至5月10日推出線上旅展限時閃購，推出限量優惠商品「福華飯店聯合住宿券2,500元」、「福華飯店聯合餐券1,200元」。破天荒推出「聯合住宿券」買十送一的優惠，平均一張只要2,272元，由北到南任您住。

在7月17日前入住額外還有加碼優惠，高雄、新竹、台中及石門水庫福華如平日入住免費升等豪華四人房，換算下來每人不到700元就能入住。

或是在台北福華平假日同價再送早餐，斗六華安大飯店則提供兒童免費早餐，墾丁福華額外再贈墾丁森林遊樂區或社頂公園2人定時來回交通及梅花鹿飼料，通通都是7月17前入住可享有的加碼優惠。

此外，「福華飯店聯合餐券1,200元」除了買二十送一張的優惠之外，可以適用於台北、新竹、石門水庫、台中、墾丁及高雄福華的聯合餐券使用上更方便。

如在高雄福華可以品嘗到知名的「江南春」一品明爐烤鴨及第二吃鹹酥鴨骨、或是在網路打卡熱點南台灣最高的精緻涮涮鍋「Smile One」享用雙人套餐、或是在甫獲得號稱設計界奧斯卡-義大利A’Design Award銅獎的時尚港飲餐廳「珍珠坊」享用超值的三人組合餐（乳豬拼盤、湘味左宗雞、臘味蘿蔔糕、蝦鮮腐皮捲、金銀蛋炆季節時蔬煲…等），每款都是超值之選。

(中時 )