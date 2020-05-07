基隆男子陳青旭因欠繳1.8萬罰單，存摺僅剩百元，導致房屋遭法拍。（許家寧翻攝）

基隆陳姓男子欠繳1.8萬罰單祖厝被法拍，陳男聲請異議控執行署秘密拍賣，遭反擊欠繳累累，不但是包租公，還刻意將存簿提領一空，並對外謊稱存簿有錢，政府卻不先執行，陳男7日出示存摺證實領到剩100多元，但強調重點是執行屬違法執行。

陳青旭表示，紅單沒繳原因，是以為帳戶內還有4萬多元可以扣，不知道被扣到餘額不足，造成房屋被拍賣，但即使如此，也不能找路人甲充當鄰居查封，強調執行程序如果都合法，像有貼封條有貼、筆錄登載正確，他看到了還不去繳，就是他個人問題。

執行署指出，陳男先前向媒體聲稱存款餘額有4萬餘元，足供宜蘭分署執行，但2014年2月最後一筆強制執行扣款6352元後，就多次提領剩152元，去年9月第一次法拍時，陳男曾在家裡附近被攔查酒駕，與其稱平時都在外地打工沒回家，顯有隱瞞。

執行署還說，陳男包括綜所稅、健保及交通違規多達71件、20多萬元，大部分因執行期間屆滿結案，宜蘭分署只徵起6萬4312元，尚有2件未結交通罰款1萬8000元，加上陳男近期還裝修家裡、將房間出租，懷疑他有能力繳納卻刻意不繳。

陳男喊冤說，欠繳健保費有申請分期付款，租給親戚只收1、2000元，這兩年都打零工沒收入，對於欠繳綜所稅，他也一頭霧水；聲援的法律學者陳志龍也認為，執行署應該就該案執行案件有無違法疏失，而不是算總帳，用酒駕做道德譴責。

(中時 )