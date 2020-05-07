「暖心相守寄未來」，大社區公所向在地店家預購商品，轉贈送給弱勢族群。（翻攝照片／林雅惠傳真）

高雄市長韓國瑜於3月底發起「暖心相守寄未來」活動，岡山區長黃中中在首次暖心活動選定岡山在地美食為暖心起點後，為鼓勵民眾在防疫期間踴躍捐血及提升民眾教育層面，故選定「快樂屋書城」及「岡山捐血中心」作為暖心行動的延伸。

位於岡山區碧紅里的「快樂屋書城」，是岡山地區少數設有國小獎學金的書局，只要國小學童月考有1科100分，就可領取圖書禮券20元，若5科都100分，就可領取100元，新冠肺炎疫情爆發來，附近家長、學童減少到外地遊玩，就會抽空至快樂屋書城挑書及選文具，成了大家真正的快樂屋。

另「岡山捐血中心」也因疫情減少民眾捐血意願，因此區長黃中中將暖心預購行動結合閱讀及捐血活動，讓防疫期間「學習不中斷、救人不中斷」，集資預購圖書禮券200份又發動志工製作口罩收納夾100份，贈送「岡山捐血中心」作為鼓勵民眾踴躍捐血的贈品。

此外，大社區公所邀集經濟部工業局仁大工業區服務中心、大社工業區廠商聯誼會等單位，自掏腰包共募集經費11萬元，配合高市府「暖心相守寄未來」活動，將所募經費向大社區在地店家預購商品後，轉贈予區內弱勢族群、因疫情陷入生活困頓的民眾，預計受惠人數為200人以上。

(中時 )