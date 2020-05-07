新冠肺炎疫情導致全球經濟進入新一輪衰退循環，全球最大經濟體美國更成為疫情震央區，Q1 GDP成長率萎縮4.8%，寫下2008年金融危機以來最慘紀錄，全球最大的避險基金橋水投資(Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)表示，這次疫情將翻轉全球秩序，重要性等同經濟大蕭條、第二次世界大戰，大陸未來10年將成為全球最重要的經濟體。

據日經新聞報導，達里歐受訪提到，美國擁有印製美元的能力，由於大量以美元計價的債券被各國需要，這給予美國操縱金融市場的能力，不過，只要美債一出現違約問題，或是瘋狂印製美元的行動對美債造成打擊，美元作為主要儲備貨幣的霸權地位將被震撼，進一步削弱美國經濟實力。

達里歐表示，從歷史來看，。大英帝國、荷蘭帝國的儲備貨幣都出現過地位大幅下滑的情況，這也使得兩個日不落帝國走向餘暉。大約在疫情過後5年，全球秩序會面臨洗牌，美國地位下降，取而代之強全將是大陸，雖然可能不需要幾年時間就會達成，但陸美之間的對抗會持續一段非常久的時間。至於儲備貨幣的地位將隨著時間消長變化，大陸在未來10年將變得更重要。

達里歐也坦言，他輕忽了疫情對經濟的衝擊，1918年西班牙流感與一戰結束時間重疊，導致他以為當時經濟衰退是戰爭問題，直到他看見這次的疫情衝擊，才了解這對於人類經濟活動的影響，橋水目前也將自然事件、氣候變遷等因子加入決策系統。

達里歐認為，疫情爆發後，國家、企業以及個人的因應情況幾乎仰賴存款以及負債之間的關係，無法胤志強勢貨幣的新興國家將在這次的危機當中受創最深，面對信用違約與通膨率飆升，將導致本國貨幣秩序崩解。

達里歐也曾表示，在當前市場條件下，政府債券的避險資產，各國央行為保持貨幣流動性，瘋狂進行經濟刺激政策，這就像是1930~1945年代，持有的債券沒有利率或負利率，加上通貨膨脹率飆高，為什麼投資人還要持有這種債券？

(中時電子報)