《錢復回憶錄‧卷三》 ，天下文化 2020.05出版

【書摘】成立跨部會小組推動入聯

基於冷副主委的建議，我在一九九三年二月二十四日上午邀集房金炎次長、新任駐紐約辦事處吳子丹處長、國組司沈國雄司長等同仁，舉行探討參與聯合國的重點工作會議。我先說明部內和紐約聯工小組處理聯合國事務人力不足，必須加強。將建議行政院設立一個跨部會的決策小組，本部將設一個專案小組由房次長主持，各相關單位主均參加，研訂推動的計畫。國組司應盡速擬一各國文字的說帖，不要有意識形態或價值判斷，要根據事實說明，我國人口超過聯合國三分之二會員國的人口，現被排斥於聯合國外是不正常的，且是聯合國的損失。我方構想為聯合國應設立委員會研究此事，並以合理及正義的方式解決。今後各駐外單位應以推動參與聯合國為首要工作，能與當地政府直接來往者，應積極洽請支持，倘不能與政府接觸，可洽請國會、學術界、新聞界發動支助。今後國際事務活動費項下，應有「聯合國事務」專案經費。

行政院於二月二十七日由連戰院長接任，他對聯合國甚為重視，指示成立「聯合國有關問題專案小組」，由政務委員丘宏達和我擔任召集人，成員是法務部長馬英九、僑務委員會章孝嚴委員長、經建會蕭萬長主委、陸委會黃昆輝主委、總統府戴瑞明副祕書長和外交部房金炎次長。第一次會議在四月二日晚於我家中舉行，先就外交部所提聯合國洽助的說詞予以定稿，再就下半年推動工作的要點予以核定。關於是否於當年聯合國大會提案，決定視駐外館處洽助的結果再做決定。

四月十七日上午，房次長和我到總統府向李總統和連院長就推動參與聯合國工作近況提出報告。我在報告中指出，根據外交部研設會多次邀請學者專家及民意代表討論本案，學者專家們都忠告政府勿使民眾有過高的期待，他們都指出此事極為艱困，絕非在可預見的將來能期實現。另一方面，民意代表不分朝野都認為政府應積極推動，最好立刻提出入會申請。這種兩極觀點反應民意一貫「心想事成」的態度，然而事實則對我們極為不利，這是我們面對的困難。

其次，有關參與聯合國的策略以及用什麼名稱，是國人最為關切的，但是這些問題公開探討，必然對我不利，同時名稱的紛爭，使國內不同主張者尖銳對立，也極嚴重，因此本部只能背負罵名，以極密方式處理。

關於參與聯合國的方式，現在公開研究的有代表權方式、新入會方式及觀察員方式三種，但每項均有不妥之處；目前外交部積極致力者為比照一九六年加拿大、比利時、義大利所提的研究委員會案。為使此一方式能在聯合國成案，我們需要取得（一）祕書長的支持、（二）若干安理會常任理事國的支持、（三）相當數額的會員國支持。除此一方式外，倘我能取得一項聯合國專門機構的會籍，則可設法取得聯合國觀察員的身分，不過這也仍需要前述三項支持。現在我們準備以取得國際貨幣基金的會籍為優先考慮。此外最近剛退休的聯合國環境署署長埃及籍的屠巴（Dr. Mostafa Kamal Tolba）曾告知，GATT 如能完成烏拉圭回合談判，則也能成為聯合國的專門機構，因此我們入關的努力應積極展開。

在紐約和聯合國祕書長蓋里交換意見李總統統聽完簡報後，指示仍應及早進行，希望我下月赴紐約時，與蓋里祕書長仔細研究。

我和內人於五月二十二日晚七時前往紐約東城蘇頓巷（Sutton Place）三號，聯合國祕書長官舍二樓寓所起居室，與蓋里及夫人談話一百一十分鐘，駐紐約辦事處吳子丹處長亦在座。這是我國退出聯合國後二十二年，政府首長初次與聯合國祕書長的會晤。

我先代表連院長向祕書長致意，因為四年前連院長為外交部長曾赴埃及訪問，蓋里時任總理兼外長，曾經晤談；我也說明蓋里的弟弟（Raouf Ghali）現任埃及觀光總署署長，二十四日起赴台北訪問，我將於訪美結束後回國會晤。蓋里表示感激。

他接著問我兩岸關係，我說我政府已於一九九一年宣布終止動員戡亂時期，不再以叛亂團體視中共，且視為對等的政治實體。我政府亦認為海峽兩案終將統一，並已通過《國家統一綱領》；但是目前雙方客觀條件差距太大，所以尚需長久時間才有可能。

我繼續指出，由於我國政治經濟發展進步甚多，甚獲國際肯定，也積極對國際提供貢獻，民眾認為被排除於聯合國以外，實不合理；就聯合國而言，基於人道原則和會籍普遍化原則，亦宜從速研究解決方案。

蓋里表示，我國在經濟方面的力量實在不容忽視。他對當年何以使我國離開聯合國並不瞭解；但是今天中共在聯合國所居的地位，嚴重影響我方的希望。他問我是否能有辦法擺脫與中共的關連？

我說，多年來中共始終堅持在三種狀況下，不會放棄以武力攻台，第一就是倘台灣宣布獨立，中共必將攻台。因此任何脫離中國或宣布獨立的做法，必將對台灣帶來嚴重的後果，使二千萬同胞遭遇重大危害。

我也將本部研究的三種參與方式向他說明，並請他指教。他說三種方式都有賴大國，特別是中共的支持；他並問我是否有可能獲得中共的同意。

我說這是十分困難的，目前尚無可能。惟數日前，聯合國開發計畫署長德瑞波（William Draper III）曾與吳子丹處長晤談，他建議我國捐款一億美元，以紓解聯合國開發計畫署的財政困難並參與聯合國活動，不知是否可行？蓋里說，身為祕書長他當然歡迎我們如此做，但坦白說，他認為這項捐款可能有幾天的新聞價值，不會有實效，並建議我國需要先促請國際正視，我國未在在聯合國內對我國言是不公義，對聯合國來說則是失去個有貢獻的成員；先設法造成對我有利的國際環境，再徐圖發展。

我又問他，有人建議我們先和國際貨幣基金建立關係，再設法進入聯合國，是否可行？他說無法確定這樣做就能使我們進入聯合國；他多年研究國際法，認為我們要加入聯合國恐怕不能避免主權問題，因為我們和中共的情況，與東西德或南北韓不同。

我說，主權國家的三要素，我們完全具備，這點毫無疑問。蓋里說，不能依賴一些小國承認就能解決問題，必須有如美國、歐洲共同體等重要國家的支持才行。總之，他認為我國不宜為進入聯合國而操之過急，或是採取斷然措施。由他這句話可以看到，他早先建議要我們擺脫與中共的關連，到此已大大改變了。

我向他分析國內現實政治，表示以目前狀況，政府倘若不採取行動，必將引起民眾的反感；而如動作太大，亦可能引起中共強烈反彈，甚甚至導致武力的威脅。所以我們不能不做，但也不能做得過火。

蓋里建議我們營造國際有利環境及氣氛，似可聘請公關公司為舉辦重要研討會，使國際人士有所認識。我對蓋里祕書長的建議表示感激，並將本部所擬參與聯合國問題英文說帖一份供他參考，也表示希望持續聯絡，他亦同意。

(中時電子報)