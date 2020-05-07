英特磊IET-KY（4971）受疫情衝擊，首季獲利223萬元，每股盈餘（EPS）0.06元，年減逾8成，但4月營收年成長轉正、為19.37％，達5,778萬元，月增3.28％。董事長暨總經理高永中表示，國防量產訂單預計年中後拿到，而砷化鎵獲pHEMT大廠新訂單恢復供貨，並將與主要VCSEL（面射型雷射）客戶簽訂長期供貨合約。

英特磊7日舉辦線上法說會，高永中表示，今年疫情衝擊全球產業，先中後美，使第一季獲利較去年減少，惟英特磊屬美國國防計畫中關鍵工業供應商，國防訂單部分預計下半年開始湧現，並持續開拓磊晶產品與國際市場，與新VCSEL客戶開發更多應用於高端市場的磊晶產品。

英特磊的磷化銦HBT、APD、PIN磊晶片主要大廠客戶第二季訂單已到位，並將加快新客戶APD磊晶片的認證；銻化鎵部分，將與國防客戶對之前送樣認證之紅外磊晶片追蹤認證結果，繼續組裝銻化鎵紅外磊晶片新增機台、擴增人員，並強化銻化鎵單晶存貨儲備，確保供料無虞，對全年營運仍審慎樂觀。

(工商 )