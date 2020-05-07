葉姓男子路過水果攤起竊意，用腳踏車載走價值約5000元的水果。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

葉姓男子路過水果攤起竊意，用腳踏車載走價值約5000元的水果。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南新化區信義路一家水果攤晚上收攤後僅用帆布圍起攤位，一名撿拾資源回收物的葉姓男子路過起竊意，用腳踏車載走價值約5000元的水果，老闆7日一早發現馬上報案，新化警分局調閱附近路口監視器，上午9時10分就循線逮到葉姓嫌犯。

7日一早6時30分左右，新化警分局唪口派出所獲報，王姓民眾指稱，其經營水果攤水果遭竊。

唪口派出所副所長呂俊慶、警員劉盈蓉、陳榆翔受理報案後立即調閱附近路口監視器畫面，循線查出葉姓嫌犯涉嫌，上午9時10分於新化區復興路查獲竊嫌，員警受理報案後3小時內便將竊嫌查獲到案。

經查葉姓嫌犯係撿拾資源回收物維生，7日零時27分許路經新化區新義路水果攤，見該攤有水果存貨，又僅用帆布圍起攤位防護簡單，遂臨時起意竊取水果。

員警循線追查葉嫌到案時，查獲4箱奇異果、1箱榴槤等贓物，葉嫌還驚訝警察怎麼這麼快就找上門，全案將葉嫌依涉嫌竊盜罪移送法辦。

(中時 )