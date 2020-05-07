路考是許多人考駕照的最大難關，更是初學者的噩夢。不過，受到新冠肺炎疫情影響，美國喬治亞州監理當局自啟動社交隔離，取消路考後，一個月以來已經對符合考照資格的19483名少男少女發出駕照。

在美國滿16歲以上的國民或合法居留外籍人士，都可以申請駕照。路考取消，當然令許多少年鬆口氣。不過免路考拿到駕照，不代表完全不會開車就能上路，

他們還是必須符合以下要求：必須拿到學習駕照至少1年，且必須完成至少40小時的監督駕駛，且必須有1天沒有犯規。

除了喬治亞，威斯康辛州也表示，在接到的1萬6千件路考申請中，近日將放行其中1萬件直接領照，這些少年必須至少拿到半年學習駕照，且沒有違規紀錄，並且在父母監督下至少駕駛30小時。

儘管當局有把關，並非隨便放行，但不少家長還是憂心忡忡，認為孩子可能還分不清楚油門與煞車就上路太危險。喬治亞州一位駕訓班老闆，已經在該州的連署網站發起請願，希望州長能收回成命。

(中時 )