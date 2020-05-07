近日美媒《棒球美國》記者格拉瑟在推特上轉述球探及美職球團評價，顯示中職水準僅在高階1A與低階1A之間，讓近日台灣球迷熱議這樣的標準是否符合中職現況，而富邦悍將胡金龍曾從美職高階新人聯盟一路打拚到大聯盟，他認為台灣與美職體系不同，中職持續4隊小規模多年也是原因之一。

胡金龍自2003年從高階新人聯盟開始，上過1A、高階1A、2A、3A，一直到2007年登上大聯盟舞台，並於2013年返台加入中職，相當了解台、美兩個不同職業棒球聯盟的運作模式，他認為中職被評為水準僅在高階1A與低階1A之間，跟長年只有4隊規模有關。

「應該是隊數問題，市場沒有擴建（增隊）也很難有更多好手。」目前中職僅有4隊，他認為對於中職投手來說也很吃虧，「像索沙說的，日、韓要遇到一個投手可能2周才一次，但台灣一周可能遇到個2、3次。」不過明年味全龍加入一軍賽事，他相信能幫助中職成長，也篩選出更多好手。

此外他提到美職與中職不同，美職是有系統的劃分，年輕選手在1A，成熟選手可以到3A等，不過台灣二軍養成沒那麼完善，也有不少高中生投入選秀，年輕與有經驗的選手在一起練，而且台灣不像美國一年有250人在選，才會有幾A的層級。

(中時 )