曾爭取消防員工作權、事後被記43支申誡遭免職的徐國堯，3日趁市府舉辦防疫實兵演練時在外圍遊行爭取復職，遭警方依《社維法》逮捕送辦，民間防疫聯盟成員顏坤泉在現場聲援也被捕。眾人7日至高雄地檢署按鈴控告警方瀆職和妨害自由。

高市府3日10時舉行「防疫實兵演練」，模擬新冠肺炎發生大規模社區感染時的情境，並藉此測試各機關的應變措施，當時市長韓國瑜擔任總指揮官、親自在四維行政中心坐鎮主持。

徐國堯趁防疫實兵演練舉辦前，與同行的劉姓男子兩人手持大型旗幟標語並播放歌曲，繞行四維行政中心多次表達訴求。

民間防疫聯盟成員、全國運輸工會理事長顏坤泉當天本要前往實兵演練現場觀摩，沒想到因管制、尋不著市府入口，先在附近咖啡店稍事休息，看到徐國堯後便加入行列。

徐國堯一行三人行至四維行政中心正門口時遭到警方攔截逮捕。全程還開手機直播，控訴警方執法不當。

警方表示，防疫演練車輛須從大門進出，徐國堯等人以大聲公設備吶喊，站立地點又干擾演習車輛行車出入動線，已妨害公共秩序及防疫演練程序，經高雄市政府聯合服務中心及警方人員兩次明確口頭及舉牌制止無效，才予以逮捕。警方事後檢附相關事證，移送高雄地方法院高雄簡易庭審理。

(中時 )