板橋區公所今辦理撤除擴大管制兵棋推演。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所今（7）日在公所6樓大禮堂舉辦撤除擴大管制兵棋推演，分為3大階段17個議題42個項目，為恢復民眾正常生活作好準備。

板橋公所表示，各級學校復學的整備工作，學校及公共場所環境消毒清理，公有場域及活動兩階段漸進式開放，中央及市府的各項紓困關懷弱勢方案，以及推動新型態安全生活：勤洗手、戴口罩、維持社交距離、避開人多擁擠場所等措施。為演練完整，腳本一併納入管制初期及管制期間的內容。

新北市政府副祕書長劉和然表示，板橋區為全國最大最基層的行政區，自疫情發生以來，板橋區的團隊不僅不喊苦，甚至秉持超前部署的精神，非常感謝在區長的帶領下奮戰至今。

板橋區長林耀長表示，新冠肺炎疫情目前國內雖有趨緩的現象，但全球趨勢尚未停止，兵棋推演的目標在建立長期且精細綜合性演習計畫，藉由本次新冠肺炎疫情建構一套模擬應變的計畫。

(中時 )