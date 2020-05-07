新冠肺炎疫情衝擊下，國銀對中小企業放款明顯增溫，今年新增目標恐創史上新高！金管會銀行局副局長莊琇媛7日公布，截至2020年3月底，國銀對中小企業放款餘額達7兆36億元，較去年同期增加5,661億元、年增率達8.79％，較2月份也增加不少，達799.16億元，但因為中小企業紓困方案是3月16日才公布，預計中小企業放款大規模的增加會落在4、5月。

莊琇媛分析，許多中小企業在3月時就已發現疫情衝擊到實體消費、公司收入下降，已開始預見有營運資金或其他資金需求，因此借款已開始增加，3月的放款較上月新增799.16億元，較以往來得高。

莊琇媛也指出，2020年中小企業新增放款目標原本跟去年一樣訂在2,700億元，但因為疫情衝擊，各部會祭出中小企業紓困方案，因此目標訂定會考量經濟成長、紓困案發展等因素，預計今年目標會較去年更高，目前政院核定中，實際目標待全國銀行總經理會議後再公布。

金管會每年都會召開全國銀行總經理會議，訂出全年對中小企業新增放款目標，據銀行局統計，2017年國銀對中小企業放款目標達成率為152％；2018年達成率為124％；2019年達成率更衝上170％，2020年在國銀力拚中小企業紓困下，第一季國銀對中小企業放款已新增1,056.61億元，若是以去年目標2,700億元來看已達成近四成，今年新增目標恐創史上新高。

銀行局統計，2020年首季新增放款前三名為合庫銀，新增179.4億元、永豐銀新增162.49億元、一銀新增117.94億元，若就增幅來看，前三名為遠銀、花旗、王道銀行。

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