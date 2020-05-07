無畏肺炎疫情衝擊餐飲業，集團旗下擁有「大漁迴轉壽司」、「石庭兼六園日本料理」、「大江戶町鐵板燒」、「大江戶町鰻屋」等餐飲品牌的大漁餐飲集團，逆勢砸下3,000萬重金、引進日本迴轉壽司智慧型輸送系統，4月插旗台中南屯區八期文心南路上，打造全台第一家點餐、送菜「零接觸」的日料餐飲品牌「大漁壽司」。

大漁餐飲集團創辦人江俊民強調，這波疫情嚴重衝擊台灣餐飲業，但他相信，民以食為天，疫情過後，餐飲業也會快速復甦。因此，防疫時期，大漁餐飲引進日本迴轉壽司智慧型輸送系統，點餐、送菜完全透過電腦與輸送帶處理，讓消費者用餐更安心。

「大漁壽司」為歡慶開幕，要讓消費者感受零接觸用餐消費體驗，推出兩大「半價祭」優惠活動。即日起至5/31推出「半價列車」活動，包括「極上大腹」、「松露炙和牛」、「馬糞赤海膽」、「新鮮大干貝」、「特大隻牡丹蝦」、「星鰻」、「和炙胭脂蝦」等7款人氣壽司「買一送一」優惠。

另一優惠是，即日起至6/30來店消費，即贈當次消費總額的半價折價券，消費1,200元即贈600元折價券（限下次平日使用）。

江俊民表示，在日本，老饕們都是以鮪魚的鮮度與品質來評斷一家壽司店良窳。大漁壽司使用的大目鮪、黃鰭鮪等皆為台灣近海捕撈、外銷日本的生鮮高級品，鮪魚以活締方式處理放血保鮮，並全程低溫冷藏。在進貨之後視魚大小放在攝氏零下2～0度的低溫冷藏室環境中以冰溫熟成4～7天，讓魚肉的旨味更加提升，唯有冷藏進貨才能做到冰溫熟成。

江俊民強調，店內菜單光是以鮪魚為主題的壽司品項就多達15種，型態有握壽司、手卷、軍艦和鐵火細捲等，風味則有炙燒、加味、山藥掛、海膽等變化，店內常態提供的黑鮪魚則採用自日本進口的西班牙黑鮪；而台灣每年5月中進入的黑鮪魚產季即將到來，大漁壽司將手刀進貨，吸引愛吃現流黑鮪的饕客上門嘗鮮。

(工商 )