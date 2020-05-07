由臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第六屆公司治理評鑑結果已公布，聯電再度以優異的成績名列上市公司治理評鑑排名前5％。本屆共有901家上市公司及699家上櫃公司，合計1,600家接受評鑑；最終評鑑結果共有45家上市公司、35家上櫃公司，入列前5％的資優企業；聯華電子也是公司治理評鑑實施六屆以來，連續六年都維持在排名前5％的12家上市公司之一。

聯電藉由持續提升在環境及社會參與上的福利標準，展現提升公司治理和企業責任的重要性及決心。並於董事會下設置「審計委員會」、「薪酬委員會」、「資本預算委員會」及「提名委員會」四個委員會，來執行董事會外部績效評估，加強營運監督及透明度的提升，確保全體股東權益。

聯電依產業特性及營運需求，設有資本預算委員會，目前由四名獨立董事及二名外部董事組成，其職責為協助公司長期發展策略、財務規畫及經營績效。此外，該公司所設立的提名委員會，由全體獨立董事組成，負責遴選並審核董事及高階經理人候選人、執行其績效評估並負責公司治理之監督，在公司治理的高度上為利害關係人的利益把關。

聯電資深副總經理暨財務長劉啟東表示，聯電擁有健全的財務結構，並透過董事會下所設立的各項委員會，來監督與協助公司營運與未來策略發展方向，以提升公司營運績效，為聯電股東創造最大的利益。

除了公司治理評鑑之外，至108年為止，聯電已連續12年入選「道瓊永續指數（DJSI）成分股」、持續列名於「富時社會責任新興市場指數及台灣永續指數成分股」、連續四年獲得「CDP氣候變遷專案年度評比國內晶圓專工業最高評等」、連續17年獲「中華民國企業環保獎」、連續12年「台灣企業永續報告獎」、多次榮獲「國家企業環保金級獎」及「經濟部節能標竿獎金獎」等國內外機構、政府及法人所頒發的多項榮譽與肯定，彰顯聯電在企業永續發展及公司治理的努力及各領域的持續深耕與承諾深獲社會各界的肯定。

推動企業永續、實踐社會責任是聯電一直以來持續在做的事，展望未來，聯電將持續強化公司治理，並結合自身的優勢，與全球營運夥伴及利害關係人合作，攜手發揮影響力，在企業永續經營的道路上持續前進，為整體環境、社會及經濟的正向發展提供最大的貢獻。

(工商 )