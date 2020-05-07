新冠肺炎擴散全球，台灣雖然於4月爆發敦睦艦隊染疫事件，但整體而言防疫相當出色，除了曾出現連6天零確診外，如今更是連25天沒有本土案例。今天(7日)指揮中心宣布新增一名境外移入，為20多歲的年輕女性，網友一看病史也都嚇壞，直呼「太可怕了」、「真的不能怪她」、「病毒有夠狡猾」。

根據指揮中心說法，這名赴卡達工作的20多歲女子3月10日就在當地確診新冠肺炎，入院治療，4月8日康復出院，在宿舍進行14天隔離，於5月3日返台，沒有症狀。

該女子入境時主動通報於曾於卡達染疫，防疫人員隨即採檢並送至集中檢疫所，在隔天呈現陰性，返家自主隔離14天，卻在5日出現腹瀉症狀，二度送醫採檢後，今天(5日)確診。

網友看到後也嚇壞，紛紛留言表示：「病毒也太狡猾」、「可憐啊，真的不能怪她」、「有主動告知就要給讚」、「感謝誠實告知」、「心理壓力一定超大，希望早日康復」、「2個月好了又復發，病毒太可怕了」、「跑去舞廳那個台商到現在也還沒好...」、「感覺不是復發，比較像二次感染」。

(中時電子報)