中科購物廣場已屬違建，但仍有部分商家持續營業。台中市府都發局表示，近期將斷水斷電。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

中科購物廣場承租業者「深耕公司」，涉偽造文書經判決定讞，都發局依法撤銷臨時建物許可；業者不服提出行政救濟與行政救濟，案經今年2月被最高行政法院駁回，全案確認。台中市府都發局7日表示，中科購物廣場的地上建物已是違章建築，基於公共安全，將在近期執行斷水斷電。

台中市都發局指出，深耕公司承租台糖土地經營中科購物廣場， 因涉偽造文書被告上法院，最高法庭刑事庭在2016年12月判決定讞，地主台糖公司在2017年1月份行文給都發局相關定讞資料，都發局依法於107年3月份撤銷深耕公司的臨時建物許可。業者不服，提出行政救濟與行政救濟，109年2月被最高行政法院駁回，全案確認。

台中市都發局表示，鑒於錢櫃KTV大火傷亡慘重，中市府聯合稽查大隊稽查發現有公安疑慮場所，全面限期要求改善，甚至立即要求停業以保護大眾安全。廣場目前建物已屬違章建築，但仍有部分商家持續營業，有公安疑慮，已於今年3月間會同警方張貼公告，並將在近期執行斷水斷電。

台中市都發局強調，市府於去年11月份函文通知深耕公司與商家做好溝通，等同給了6個月的寬限期間，呼籲深耕公司務盡善後工作，遵守法律判決。

(中時 )