玩家們準備好了嗎？Xbox 即將在台灣時間 7 日晚上 11 點，聯合中國大陸知名網站 Bilibili(俗稱B站)進行一場直播，內容將首度揭曉 13 款即將登陸 Xbox Series X 的新遊戲作品，藉由實機展示，遊戲效能與表現將一覽無遺。目前已經有近千名粉絲在網路上等候，要在第一時間直擊本次發表實況。

今晚的Xbox Series X 第三方遊戲實機直播，已有近千名粉絲在等候。(摘自Xbox官網)

Xbox 指出，今晚 11 點粉絲們將首先可以看到 13 款即將登陸 Xbox Series X 的新遊戲作品，它們來自業內規模或大或小的諸多合作夥伴，包括 Ubisoft, Deep Silver 和 Bloober Team 等等。今天直播中的所有遊戲都已針對 Xbox Series X 最佳化，意味著這些作品，它們都借助了 Xbox Series X 強大的特性而構建，這些特性將帶來非同尋常的遊戲觀感和體驗，包括最高可達 120 幀每秒的 4K 解析度畫面、Direct Storage、支援硬體加速的 DirectX 光線追蹤、超快速的載入時間等等。除此之外，很多遊戲作品可享受Smart Delivery功能，這一項新技術使玩家能夠簡單而輕鬆地獲得不同版本的遊戲體驗。

且本次 Inside Xbox 將拉開 Xbox 20/20 的序幕，目的是和 Xbox 全球的社群共同探討、交流、慶祝新世代遊戲的發展前景。每個月 Xbox 都會帶來一些不同的新聞報導，並且將發佈關於 Xbox Series X, Xbox Game Studios, Xbox Game Pass 和 Project xCloud 的重磅消息，玩家們可第一時間掌握。

Inside Xbox Presents First Look Xbox Series X Gameplay

今晚 Xbox 與 Bilibili 聯手進行的直播活動，將在 YouTube、微軟旗下遊戲直播平台 MIXER、遊戲直播平台TWITCH(屬於亞馬遜)，還有 B 站都可以收看。粉絲們千萬不要錯過。

(科技)