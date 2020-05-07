日前高雄市長韓國瑜陣營對罷韓陣營進行「停止罷免」的聲請，最新結果出爐，韓陣營的訴求遭到法院駁回後，韓營再提出抗告，而最高行政法院在今日做出裁定，將韓的抗告駁回，全案確定，韓國瑜的罷免投票將會在6月6日如期舉行。

(中時電子報)