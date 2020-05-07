「停止罷免」失敗！韓國瑜聲請遭最高法院駁回 18:142020/05/07 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前高雄市長韓國瑜陣營對罷韓陣營進行「停止罷免」的聲請，最新結果出爐，韓陣營的訴求遭到法院駁回後，韓營再提出抗告，而最高行政法院在今日做出裁定，將韓的抗告駁回，全案確定，韓國瑜的罷免投票將會在6月6日如期舉行。 (中時電子報) #抗告 #罷免 #韓國瑜 #聲請 #韓陣營 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄議長曝韓國瑜政績 網不捨：市長被惡魔霸凌！ 08:052020/05/03 政治 韓國瑜贏得高雄市長選舉有多轟動？網吐實情 08:072020/05/03 政治 高雄民宅大火釀5死…韓國瑜到場視察 皺眉、表情凝重 11:382020/05/03 政治 醫家大火／名醫家族遭火警吞噬5死 市長韓國瑜前往關心 13:402020/05/03 社會 高市防疫實兵演習 韓國瑜：未雨綢繆的準備 13:592020/05/03 政治 李進勇盯場選務、陳時中缺席演練 藍議員批政治追殺韓國瑜 10:322020/05/04 政治 藍籲聲請錢櫃假扣押 北市府：沒信託就聲請 14:022020/05/04 政治 扭轉劣勢？他揭韓國瑜最新策略 10:432020/05/05 政治 罷免倒數 大小綠轟韓：讓高雄淪北韓 11:292020/05/06 政治 罷韓投票倒數 藍營這大咖卻消失了？ 11:062020/05/06 政治 政治熱門新聞 震撼！全球抗疫民調 第1名曝光 網友驚呼.. - 政治 綠營最新民調！國民黨支持度雪崩 這個黨將取而代之 - 政治 「兩岸開戰」台灣會贏嗎？他預測驚人... - 政治 蔡政府最新民調終出爐！網看完：笑死人 - 政治 1萬元紓困開跑！計算公式看這裡 符合條件就可申請 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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