伊林俄羅斯籍女藝人安妮7日出席時尚設計競賽活動，穿著知名婚紗設計師設計的刺繡服裝亮麗登場，春風滿面的她同時公布好消息，宣布自己已在上周順利拿到台灣的永久居留證！她激動說：「這件事對我來說很重要，我在這邊9年了，謝謝所有的台灣人，大家一直支持我，謝謝大家對我的照顧。」

安妮今年1月去美國玩，當地的人問她從哪裡來的，她沒有說是俄羅斯，而是說自己是台灣來的，「我在台灣待快10年了，不說從台灣來要說從哪裡來？」以前還沒永久居留證，每年都要申請工作證，單身1年多的她開玩笑說：「如果下次看到我跟台灣男生在一起，絕對不是要為了要拿身分證，那就是真愛。」

安妮也說現在挺想談戀愛，「說沒條件是騙人的，要帥帥的比我高，對象比較傾向圈外人。」近來因羅志祥人設崩塌，爆出約炮等醜聞，問她沒有遇過比較壞的男生？她直言自己不會分辨渣男，更不是會查勤的類型，認為看別人手機的行徑像小偷一樣，所以連親妹妹的手機都不會去看，自認戀愛靠感覺，幸好沒被劈腿過。

近來新冠肺炎席捲全球，安妮今年無法回俄羅斯、家人也來不了，她分享前年家人來台灣玩，當起地陪帶家人去吃一人3000元的高級麻辣火鍋，但家人卻不是特別喜歡，最鍾情的台灣美食竟然是餛飩、水餃。

(中時 )