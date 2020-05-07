新北市智光商工1日至8日舉辦「蔬食防疫報恩祈福」推廣活動，號召民眾以茹素慈悲為起點，發揮同理心一起對抗疫情。（智光商工提供／葉書宏新北傳真）

新北市智光商工有感全球受新型冠狀肺炎所苦，1日起至8日舉辦「蔬食防疫報恩祈福」推廣活動，邀請教育局長張明文、永和區長胡合鎔等出席成果發表會，號召民眾以茹素、慈悲為起點，發揮同理心關懷他人一起對抗疫情。

智光商工表示，全球受疫情所苦，秉持佛教慈悲喜捨的辦學精神，才會舉辦該活動，全校師生一起共同集氣，以茹素慈悲為起點，民眾之間多一點包容、多一點同理心，共度疫情艱困時間。

智光商工表示，活動邀請御蓮齋董事長劉楚明、台灣素食發展協會理事長藍子竣擔任蔬食推動教育首席顧問，未來也將協助餐飲科蔬食教育推廣，將業界經營心得結合校方學術資源。

另外，亦邀請佛光大學、台北城市科技大學、東南科技大學、經國健康管理院等學校，派出校內廚藝精湛的業師參與蔬食協同教學，偕同餐飲管理科師生，將4季蔬食搭配全素醬料化身成為中西式料理。

師生還製作出強化免疫力的薑黃蛋糕等相關烘焙產品，並學習到如何製作五行飲品，落實環保健康愛護大地的餐飲文化精神。智光商工校長陳炳輝表示，在大學專業教師的指導下，師生在飲食製作的觀念上有了新的啟迪。

值得一提，在母親節的前夕，智光商工師生也與科大學校聯手推出防疫蔬食健康料理示範影片，透過網路讓民眾也能在家學習，不出門也可以學到如何做出美味佳餚，歡度健康滿點的母親節。

(中時 )