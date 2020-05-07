中央銀行發行的第十五任總統副總統紀念金幣及銀幣，7日網路申購首日，登記申購金幣數量1,442枚、占比20.6％，銀幣1,876枚、占比5.4％，央行發行局局長施遵驊表示，台銀系統運作順暢，首日成果非常OK，申購情況感到滿意。

施遵驊指出，這次的總統副總統紀念幣，首度採用雙軌並行方式銷售，金幣及銀幣的發行量各為1萬枚及5萬枚，售價各為56,000元及1,600元。7日開始的網路線上申購配售，金幣有7,000枚、銀幣3萬5,000枚，首日登記數量，單買金幣有406人，單買銀幣840人，一次同時買金幣及銀幣有1,036人，合計金幣即1,440枚，銀幣1,876枚，各占網路申購總數的20.6％及5.4％。

施遵驊說明，如果至網路申購登記的最後期限，即5月12日中午12時止，登記數超過總數，將採電腦抽籤方式決定，最快當日就會以簡訊及電子郵件通知，繳款及領幣時間、地點。如果登記數低於總數，則是通通有獎。至於網路申購萬一若未中籤，還可以在5月20日至台銀各分行排隊購買。

(工商 )