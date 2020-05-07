普華國際不動產總經理田揚名今（7）日表示，今天富邦人壽砸下282.87億元，成功得標「大南港案」土地，加上昨天宏盛建設以31.67億元，買下南港路上1,537坪土地，總計光是今日及昨日，南港土地就成交超過336億元，未來南港透過東區門戶計畫重新定位，邁向另一波副都心商辦廠辦群聚。

「大南港土地」委託普華國際不動產公司於4月10日公告以公開標售方式處分全部完整產權，立即成為市場矚目之稀有明珠，並於本日（5月7日）開標。

大南港案過往由於由七家公司持有，歷經超過15年以上的投資、整合、變更、市地重劃，同時間也見證南港成為台北東區門戶的發展，在多家大型壽險與建設公司近一個月競逐下順利標脫，其優異區位與開發規模，使其成為東區門戶最期待之投資開發標的。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，大南港案得標人為富邦人壽，總價達282億8,700萬元，在多方競逐下於今天順利標脫，溢價率9.64％，也證明在低利環境下，面對全球疫情衍生之各項經濟衝擊，精華地段不動產釋出成為各界焦點，尤其可塑性極高之大面積土地在商用不動產市場對企業總部或長期投資需求下，成為市場資金競逐之優質標的。

長虹建設昨（7）日也公告，位於台北市內湖區新湖一路廠辦案「長虹新世代科技大樓」，以22.2888億元，賣給萬海航運，另外宏盛建設繼2月買進北市內湖8億元土地後，昨天也以每坪約206萬、總價共31.67億元，買下南港路上1,537坪土地，創下近八年來最大購地手筆。

此外，繼聯強購入「世界明珠」辦公大樓後，再添宏盛建設及萬海航運兩筆大型廠辦土地交易市場。

今日售出大南港土地，而對買方而言，能取得這塊絕無僅有大面積土地的所有權，相信在未來開發完成後，可以搭上南港整體發展的順風車，獲利前景可期。

田揚名表示，光是今日及昨日，總計共成交超過336億元，未來南港透過東區門戶計畫重新定位，邁向另一波副都心商辦廠辦群聚，東區門戶樞紐正式降臨，未來大南港值得期待。

「大南港」案北側面臨南港路三段，西側面臨東新街，均為25公尺寬區域主要道路，基地達7,513.92坪，為絕佳開發規模角地，距南港車站與信義計畫區僅約5～6分鐘車程，距捷運板南線後山埤站與松山線松山站及松山車站約700公尺，交通、立地條件十分優異。

東區門戶計畫主要由國家生技產業廊帶、流行音樂與文創產業、軟體及會展產業為主軸構成，並有四鐵共構之南港車站發揮高效交通轉運功能，結合區內多處重劃與更新計畫，使得南港區都市發展面貌煥然一新。

(工商 )