藝人歲澎恰恰日前被爆料因債務糾紛遭騷擾而報警處理，事後他趕緊在臉書開直播否認這項傳聞，但是日昨又有週刊大爆他資金缺口內幕，澎恰恰不再沉默，今天在他臉書「預告」將在明天到法院提告這家週刊的不實報導。

澎恰恰在臉書上幾句話簡單說「各位好朋友：小弟將於明天（5月8日）早上10:00，至台北地檢署控告週刊不實報導。」

日前傳出澎恰恰向「金主」借款遭騙了180萬元，到刑事局報案，由警方介入偵辦中，而澎恰恰本人也在上個月28日晚間開直播，說自己正在看要錄影的節目腳本，也笑稱 「看新聞被自己嚇一大跳，想說我怎麼了，我好端端坐在這裡做功課，跟大家報平安、沒事，有些烏龍報導(比出OK手勢)Im okay，笑笑就好」淡化此事。

不過日昨又有週刊「深入追蹤」爆料更多有關澎恰恰資金缺口的內幕，以致澎恰恰決定跳出來控告週刊報導不實。

(中時電子報)