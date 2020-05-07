為促使廢棄物產生者負起產源責任，環保署今(7)預告修正「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」第2條，將違規受罰者的資力，納入計算罰鍰額度的審酌因素，若上櫃或上市公司違反該準則，罰鍰將提高10-20倍。
環保署今表示，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則於2019年5月28日訂定發布，依據違反廢棄物清理法之行為態樣，明定其罰鍰額度計算方式，供裁處機關 依循。
環保署指出，為提升環境正義、杜絕違規業者僥倖，並考量上市或上櫃事業因其資力而享有相對較多之社會資源，且往往因其營業規模產生數量較大之事業廢棄物，而允負起對環境保護更高之相應責任，因此本次預告新增違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條第2項，將違規行為人是否屬上市或上櫃事業，納入罰鍰額度計算的審酌因素。
據以計算其應裁處罰鍰之數額，違反者得加重處罰10至20倍，並不得超過法定罰鍰最高額。
(中時 )
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