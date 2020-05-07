中華職棒領先全球率先開打，更透過英文轉播讓全世界棒球迷看見台灣，曾在美國職棒打拚的退役名將陳金鋒，也成為英文轉播的嘉賓，坦言多年沒聽講英文很緊張，也認為不用在意中職球員被評為水準只有大聯盟1A水準。

曾旅美打拚多年的陳金鋒，對英文自然不陌生，不過回台也有很長一段時間了，坦言要用英文講球還是會很緊張，「突然之間成要負責英文講評，真的好緊張，雖然聽沒問題，但用詞上畢竟台灣、外國文化不同，加上棒球有專業術語，很擔心我會詞不達意。」

陳金鋒也提到，美式轉播也會有其習性跟用詞，主要就是努力幫球迷營造氣氛，是否也想嘗試台語轉播，陳金鋒笑說：「台語也不好講，光是用語上就很傷腦筋了，但真的很榮幸成為英文轉播團隊之一，政府帶領民眾防疫做得好，我們才有比賽打、有比賽看。」

至於外媒在美職、亞洲職棒實力評比，將中職選手列為美職小聯盟高階1A和低階1A之間，陳金鋒回應：「台、美生活環境不同，中職球員年齡層廣泛，而小聯盟1A水準主要是美國大學畢業球員，美職又有來自世界各地好手，比較基準感覺不太相同，我覺得也不用去在意評價，做好自己該做的、努力學習，打出自己的味道。」

(中時 )