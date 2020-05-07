專門包辦素食外燴的老婦人，就是在彰化市自強路上知名素食餐廳外，勾拉到董娘的包包，導致董娘慘摔受傷。（摘自google地圖／謝瓊雲彰化傳真）

老婦人不只因過失傷害被彰化地院判處拘役20日，還要賠償董娘42萬餘元。（謝瓊雲攝）

彰化市67歲老婦前年底騎機車在彰化市自強路，不慎勾到路邊1名董娘的手提包，害董娘慘摔，當場臉部撕裂傷、鎖骨骨折，董娘提告過失傷害、附帶高額損害賠償金160萬元，法院審理後，老婦人除被判處拘役20日，還須賠償董娘42萬餘元，全案可上訴。

根據判決書，前年11月7日中午，59歲陳姓董娘與丈夫前往彰化市知名素食餐廳用餐，她先下車看先生把車停在餐館對面路邊，此時從事素食外燴的老婦人剛好騎機車經過，董娘背著包包的左手突然向前舉起，老婦反應不及，右邊機車的煞車把手當場勾拉到包包，害董娘當場跌倒在地。

擔任彰化市某五金外貿公司負責人的董娘主張，因為這一勾一摔，造成她右側鎖骨骨幹移位閉鎖性骨折、臉部撕裂傷，手術住院了4天，提告請求醫療與看護費用15萬餘元、休養6個月無法工作薪資損失44萬餘元、復健費20萬元和精神慰撫金80萬元，合計160萬餘元。

被告老婦則辯稱，當時董娘丈夫準備把車迴轉到對面餐廳路邊停車，她把注意力放在小客車上，董娘自己突然站出來到白線外，還突然把左手舉起，才會不慎勾拉到，董娘也應負5成過失責任，但因無法舉證不被法官採信。

彰化地院法官審理時，調閱董娘財稅資料，認定她事故前就未從台灣公司領薪、事故後大陸公司的薪資仍按月給付、並未中斷，難認有薪資損失，而後續治療復健費用則依實際負擔計算約6萬餘元。

法官審酌，原告高職畢業後擔任公司負責人，並在大陸地區工作，年度所得逾百萬元、且名下資產逾1200萬元，被告名下僅1部汽車，包辦素食外燴、所得不固定，認為精神賠償以28萬元為適當；總計賠償金額為50萬餘元，扣除董娘已獲汽機車強制險之特別補償基金7萬多元，老婦人仍須賠償董娘42萬4227元。

(中時 )