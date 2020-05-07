體育署長高俊雄受訪時表示，行政院昨天核定體育署提出的紓困振興辦法，預計兩天就會對外正式公告，19.5億元的特別預算將補助營運事業的員工薪酬以及營運成本，體育署也將在8樓成立專案辦公室，受理各單位的申請。

高俊雄強調，補助體育團提營運成本的部分，目前已經完成撥款情形，4/29日完成42個亞奧運特定體育團體補助款核發1518.2萬元，5/6日完成13個非亞奧運特定體育團體之補助款核發513.8萬元，今日補助籃球、排球、壘球、棒球和射箭5個職業聯賽以及社會甲組8支棒球隊，核撥7839萬元。

運動彩券經銷商營運紓困部分，共有1361家符合資格，第一波473家已在今天下午撥入個人帳戶，其他888家將在下周全數撥款完畢。

至於運動行銷企業呢？高俊雄表示，只要疫情期間單月營收比去年同期減少15%就符合紓困，可以向體育署申請，最高250萬元，但假如單月營收比去年同期減少超過50%的話，申請的金額就會比250萬元更高，只要申請紓困資料完整，10天內就能將款項核撥下去，希望幫助企業界度過這個難關。

(中時 )