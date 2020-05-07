32歲演員林柏宏7日出席兒福聯盟活動，他和小朋友互動時相處愉快，自認是「孩子王」等級，對付孩子有自己的一套，「因為家裡有很多堂表兄弟姊妹都生小孩了，家裡小朋友多，而且同年齡的同學都當爸媽了，可以跟他們的小孩玩在一起。」還說老同學們都很喜歡跟他一起出門，因為可以把小孩丟給他帶。

林柏宏分享自己對付小孩的訣竅，因他有健身，所以可以輕易抱起小朋友玩「飛高高」，也甘願扮演動物，趴著讓小朋友們在他身上爬來爬去，也說自己會透過記住每個小朋友的名字，藉此來拉近大小朋友的距離。

喜歡小朋友的林柏宏，希望自己以後能有3個小孩，性別不拘他都愛，「想當爸啊，但是沒有人跟我生，要先找到老婆，我不怕養小孩，不怕花時間跟力氣。」他也不擔心升格人父後影響個人票房，「生小孩會打開戲路，可以演爸爸。」

新工作方面林柏宏最近在準備公視的影集，他透露該作由廖士涵執導，演出與自己年齡相仿的青年，鑒於無法劇透太多，他總結角色是一個「油嘴滑舌的斜槓青年」，「這劇本蠻有趣的，第一次拍戲留鬍子，他（角色）是一個八面玲瓏的人，是一個生意人，很會推薦自己的商品，我為了角色在家裡自學很多技能。」

(中時 )