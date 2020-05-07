台中市有夜店業者在網路宣傳照中，放置女童裸露照，引發各界關切，台中市政府除立即要求業者下架照片外，並將給予嚴厲處分，最重可處60萬元罰鍰。市長盧秀燕7日強調，業者使用此種作法，是件非常可惡的事，市府絕不允許業者侵犯幼童權益，將積極介入查辦絕不寬貸。

市議員羅廷瑋、吳瓊華、黃健豪7日於市議會定期會中，關心台中南屯區某夜店粉專放上女童裸露照議題；質詢夜店是否觸犯兒少相關法律及市府如何處置？

盧秀燕說，業者這種作法是件非常可惡的事，針對照片不堪入目，是否違反兒少保護法等相關法令？已要求3局「兵分多路、積極查辦」；包含社會局、經發局以及警察局，目前海報也已經下架，若業者確實違法最高可處60萬元。

盧秀燕強調，業者用幼兒照片當作招攬手法十分不道德，這種情形是不允許的，市府會積極介入查辦，對於業者的行為絕不寬貸！

社會局長彭懷真說，市府將進一步釐清兒童有沒有進入夜店？夜店業者有沒有禁止兒童進入？以及家長是否讓兒童拍攝裸露照？又是誰拍攝這些照片等，一旦查證確實違反兒少法；將依法嚴懲，家長也必須接受親職教育輔導。他呼籲民眾不要轉載散布，以免觸法。

警察局指出，除立即要求業者下架網路宣傳照，7日上午2時並立即針對該場所實施擴大臨檢，經查消費客人約200人；目前沒有發現其他不法情事，未來將連續擴大臨檢，如發現違法行為將依法究辦。

經發局表示，如查證結果業者涉及違反台中市休閒娛樂服務業管理自治條例第13條之1因妨害風化罪遭起訴；將予以嚴厲處分，最重可處命令停業及斷水電，確保市民有安全無虞的消費環境。

(中時 )