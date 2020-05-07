監視器軸承暨底座大廠信錦（1582）公告4月業績，在遠端辦公的趨勢之下，4月營收以10.1億元首飆雙位數，創下單月歷史新高紀錄，第二季首月就繳出佳績，法人預期，隨著遠端辦公、客戶庫存回補的趨勢延續，信錦第二季營收可望季增50～60％，在傳統淡季繳出直逼新高的營收數字，單季EPS則有望攻頂。

信錦將應券商邀請，在本月12日舉行線上法說會，可望對第二季營運以及下半年景氣輪廓有所解讀。

信錦在全球監視器軸承、底座市占率穩固，疫情催生的遠端辦公趨勢，以及各產品線客戶回補庫存需求，激勵信錦4月營收表現繳出月增、年增的雙增成績單，信錦統計4月營收10.1億元，月增14％、年增43％，刷新公司成立以來單月營收歷史高點，累計營收年增率也在暌違12個月之後，順利翻正，前4月營收年增1％。

展望第二季，由於遠距辦公、數位學習及電競遊戲趨勢，帶動顯示器出貨持續成長，法人預期第二季營收將有機會超過50％以上的季增幅，單季每股盈餘可望攻頂。

信錦7日也召開董事會通過2020年第一季財務報告，因受新冠肺炎延後開工影響工作天數，2020年第一季合併營業收入為17.2億元，年減14％，第一季毛利率約24.8％，優於去年同期的毛利率24.4％，營益率12.8％，雖然雙雙守住去年同期水準，但在第一季營收規模降低下，2020年第一季稅後純益1.4億元，每股稅後純益1.07元。

信錦日前已經公布配發4.5元現金股利，以7日收盤價79.7元計算，隱含現金殖利率仍達5.65％，而因應集團持續成長，信錦除了大力整頓大陸工廠、導入自動化，穩固獲利率之外，也重新訂出五年成長計畫，期待透過自身的有機成長及併購策略，將年營收增幅擴大至2位數。

(工商 )