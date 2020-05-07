35歲港星楊秀惠去年與圈外人葉世揚在海外密婚，日前突曬出嬰兒小手照，宣告升格當媽，沒想到人還在坐月子，就捲入詐騙風波，甚至被貼布條痛罵是老千，讓她不得不PO嚴正聲明，並採取強硬法律手段。

楊秀惠的妹夫Gavin年初遭控出老千，讓她慘受牽連，儘管當時發聲澄清，自己與妹妹家從未合作過生意，但風波仍未平息，近日就有人在電視台外掛「十八年後的千局告白」為題的布條，直接點名楊秀惠「貓哭老虎說大話（假慈悲說謊）」，控她6年前曾親口承認姊妹倆合作經營多門生意，但其實全部是洗黑錢，「請大家看清老千醜陋真面目」。

在 Instagram 查看這則貼文 楊秀惠（@vvyeo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 5 日 上午 10:43 張貼

對此，楊秀惠在IG貼出嚴正聲明：「請不要含血噴人！」表示其美妝店是她個人及公司員工團隊的奮鬥成果，從沒有接受過妺夫直接或間接的金錢贊助，「不要繪形繪聲，匿名的，躲在黑暗處的含血噴人，對我本人及我的生意作出瘋狂的指控。」並說她跟妹妹長期分隔兩地，財政獨立，不要拖她下水。

由於是第二次發生相同事情，楊秀惠就呼籲「你再做多一千次都沒有用。我根本就不是你要找的人」，並表示雖然她人在海外，但會向香港警方報案，最後直言「請高抬貴手，找你要找的人，不要欺負女人」。

(中時電子報)