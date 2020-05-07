中職明日就要迎接球迷進場，富邦悍將主場將派出陳仕朋迎戰統一獅，雖然僅限一千人進場，不過今日陳仕朋受訪時難掩開心，表示相當期待球迷進場，也會更有動力面對比賽。

中職除了是全球第一個開打的職業棒球比賽，更要在明日做出創舉，在台灣新冠肺炎疫情趨緩下，敞開球場大門迎接限額球迷進場看球，作為明日的先發投手，陳仕朋表示相當期待，「從一開始不能開放，到現在開打不到一個月就能有球迷，自己是滿開心的。」

今年投了3場沒有觀眾的比賽，陳仕朋坦言一開始會擔心沒球迷不習慣，不過投完後他反而發現沒觀眾，會讓他更專注在比賽上，不過有無球迷他覺得有好有壞，「棒球本來就需要觀眾的運動，觀眾進場讓我們更有動力面對比賽，真的滿期待。」

此外胡金龍也與陳仕朋有相同看法，「職業選手就希望有觀眾進場，這次國家防疫非常辛苦，全世界都第一，先開打又先開放觀眾，代表台灣控制疫情的能力職得大家效仿。」

不過總教練洪一中則相對淡定，「開放球迷沒怎樣，對球員來說應該沒差吧，只有一千人，我想宣誓的意義比較大，讓國外看到台灣防疫成果。我在比賽是面對場內的，有無觀眾比較沒落差，問球員比較準。」

(中時 )