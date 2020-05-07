幸福人妻大久保麻梨子日前穿上百萬和服為代言《花見酒》拍攝廣告，平日喜歡品酒的她，前陣子與老公相約上清酒侍酒初階認證課程， 「我們享受品酒的同時也增溫著感情，平常不太好撒嬌的我也偶爾小酌一下，微醺時比較能放鬆紓壓的表達愛意，所以我很推薦夫妻一起學品酒，除了長知識也能傳遞彼此心中的愛意。」

因為新冠肺炎疫情空出來的時間，讓大久保麻梨子有時間與老公去公園散步，現在夫妻倆最大的樂趣就是公園漫步，她說每次看到長輩老夫妻們牽著手散步，感覺很甜蜜溫馨，「在日本很少看到手牽手的老夫妻，發現台灣公園隨處可見，因此我也試著牽著老公的手，感覺好新鮮，重溫初戀浪漫的感覺！」

另母親節將至，大久保麻梨子說疫情當頭現在無法回日本，特別挑選和牛牛排與媽媽喜愛的冰淇淋蛋糕禮盒寄送，也會以視訊來祝賀母親，留在台灣則會陪婆婆享美食歡度；而大久保麻梨子的爸爸是九州男兒，習慣天天小酌一下，媽媽則因為酒量不太好，不常喝酒，每到櫻花盛開時，媽媽總會準備可愛的便當和爸爸喜歡的日本酒，全家人一起去賞櫻，也是全家最期待的一個季節。

(中時 )