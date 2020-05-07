基隆市提供三大免試入學管道，讓在地孩子優先選讀在地學校。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆區109學年度高級中等學校免試入學，3064名國生應屆畢業生，自7、8日兩天受理報登記，今年共11所學校參與，教育處祭出三大免試入學管道，要讓在地孩子優先選讀，除免於舟車勞頓，也替家長省下交通費用，讓孩子安心升學。

教育處指出，基隆區完全免試入學，基市4所國立高中職、3所市立高中、4所私立高中職共計11校參與，計1352個名額，不採計國中教育會考成績，若報名人數少於招生人數時全部錄取，如報名多於招生名額，依基北區「免試入學作業要點」比序。

另外，基隆市優先免試入學提供884名，以及4所市立高中也提供134名直升入學名額，教育處長林祝里說，選擇直升入學管道減少學生適應高中環境的時間，尤其市立高中班級數屬於小而美，更能針對學生學習需求進行客制化的輔導與照顧。

林祝里表示，市府也獎勵基隆子弟優先選讀在地學校，參加國中教育會考成績優秀學生，選擇就讀市立高中獎學金，最高獎金額度為30萬元，去年已發出279萬元獎金，今年也會持續鼓勵優秀學子爭取在地獎學金，能夠適性且就近入學。

今年完全免試入學報名時間為5月7日、8日，5月14日公告錄取名單、6月11日辦理報到，簡章公告於承辦學校市立暖暖高中網站，採計國中教育會考成績，11所公私立學校提供有普通型、技術型等不同類型科班供孩子適性選擇。

(中時 )