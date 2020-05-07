由《風暴》導演袁錦麟執導，集好萊塢巨星蜜拉喬娃維琪、王大陸、張榕容、許魏洲等人主演的動作喜劇片《素人特工》，除黃金級卡司，片中還有一驚喜亮點，便是以網劇《陳情令》爆紅的肖戰也客串演出一角，和王大陸一同在高樓中進行跑酷競賽。

由於這場跑酷戲需要兩人默契配合演出，袁錦麟還詢問了王大陸，有沒有特別好的朋友可以推薦演出，王立刻提出肖戰的名字，兩人因為合作電視劇《狼殿下》建立了好交情，就邀請他來演出跑酷達人，「肖戰非常可愛單純，我很開心他剛好可以特別抽出幾天時間來客串，促成了我們第二次的合作。」

而且肖戰誠意十足，並不只是簡單的露個臉，他特別抽出了好幾天的時間，與王大陸一起拍攝了一場驚險的跑酷競賽，王表示這場跑酷競賽拍攝的困難度極高，是在一個超大的攝影棚裡搭起了5層樓高的道具布景，「走上去發現真的非常高，有一個鏡頭，是要從針頂處滑下來，就是從5層樓高的斜坡往下衝，然後身體反轉，再倒著滑下去，後面還有一台攝影機要追著拍攝。」

兩人一共來來回回拍了10多次，幸好之前合作已經培養出好默契，終於有幾次的鏡頭達到導演的要求，讓他們大呼：「這場戲的拍攝真的很辛苦啊！」王大陸表示這場戲是個很重要的開場，幸好有肖戰義氣相挺，「我們一起冒險完成這場戲，看起來真的很酷炫，真的很感謝他能來。」

(中時 )